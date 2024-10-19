Нинбо (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Бадосой, Мирра Андреева – с Муховой

Дарья Касаткина сыграет с Паулой Бадосой в полуфинале в Нинбо.

Мирра Андреева встретится с Каролиной Муховой. Сетка здесь . Ningbo Open Нинбо, Китай 14 октября – 20 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард 1/2 финала