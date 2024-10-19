Нинбо (WTA). 1/2 финала. Касаткина сыграет с Бадосой, Мирра Андреева – с Муховой
Дарья Касаткина сыграет с Паулой Бадосой в полуфинале в Нинбо.
Мирра Андреева встретится с Каролиной Муховой.
Сетка здесь.
Ningbo Open
Нинбо, Китай
14 октября – 20 октября 2024
WTA 500
Призовой фонд – $922 573
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
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