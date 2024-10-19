Защитник СКА Педан о словах Глушенкова: «Пиво – самый худший напиток для спортсмена. Хоккеисты его не пьют»
Андрей Педан назвал пиво худшим напитком для спортсмена.
– Максим Глушенков заявил, что может после матча выпить пиво. Как вы относитесь к этому напитку?
– Хоккеисты не пьют пиво.
Пиво – самый худший напиток для профессионального спортсмена. Лучше вообще ничего не пить алкогольного, – сказал защитник СКА Андрей Педан.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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