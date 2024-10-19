Защитник СКА Педан о словах Глушенкова: «Пиво – самый худший напиток для спортсмена. Хоккеисты его не пьют»

Андрей Педан назвал пиво худшим напитком для спортсмена.

– Максим Глушенков заявил, что может после матча выпить пиво. Как вы относитесь к этому напитку?

– Хоккеисты не пьют пиво.

Пиво – самый худший напиток для профессионального спортсмена. Лучше вообще ничего не пить алкогольного, – сказал защитник СКА Андрей Педан.