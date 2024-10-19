Шипачев повторил рекорд Мозякина по очкам в КХЛ – 928

Вадим Шипачев повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.

Форвард минского «Динамо » отметился передачей в игре против «Нефтехимика» (4:1).

Теперь на счету Вадима Шипачева 928 (291+637) очков в КХЛ с учетом плей-офф.

37-летний нападающий повторил рекорд Сергея Мозякина – 928 (419+509) очков в 842 играх.

Напомним, сегодня Шипачев провел 1002-й матч в лиге и побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм в Фонбет чемпионате КХЛ.