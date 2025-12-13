Роберто Де Дзерби: «У Гринвуда есть потенциал выиграть «Золотой мяч». Не вижу других футболистов такого же уровня в Европе»

Роберто Де Дзерби: у Мэйсона Гринвуда есть потенциал выиграть «Золотой мяч».

Главный тренер «Марселя » Роберто Де Дзерби считает, что Мэйсон Гринвуд способен выиграть «Золотой мяч ».

В этом сезоне вингер забил 10 голов и сделал 3 передачи в 14 матчах Лиги 1.

«Я вижу Мэйсона каждый день. У него огромный потенциал. Не вижу других футболистов такого же уровня в Европе. У него есть потенциал выиграть «Золотой мяч». И ему самому решать, хочет ли он сделать все возможное, чтобы побороться за него или нет.

У него есть качества, достойные «Золотого мяча». Хочу, чтобы он играл более стабильно.

Ему нужно прессинговать с большей интенсивностью, нужно лучше контролировать мяч, когда команда находится в затруднительном положении, не терять его легко, а удерживать, чтобы позволить команде продвинуться вперед», – сказал Роберто Де Дзерби .