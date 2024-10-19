«Шлем шести королей». Синнер и Алькарас сыграют за первое место, Джокович и Надаль – за третье
Янник Синнер поборется с Карлосом Алькарасом на выставочном турнире в Эр-Рияде.
Новак Джокович сыграет с Рафаэлем Надалем.
Смотрите все матчи турнира в Саудовской Аравии на Кинопоиске.
Сетка здесь.
«Шлем шести королей»
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
16 – 19 октября 2024
Выставочный турнир
Призовой фонд – 13 500 000 долларов
Крытые корты, хард
Матч за третье место
Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Матч за первое место
Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)
Опубликовала: Любовь Энина
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