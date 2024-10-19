  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Шлем шести королей». Синнер и Алькарас сыграют за первое место, Джокович и Надаль – за третье
8

«Шлем шести королей». Синнер и Алькарас сыграют за первое место, Джокович и Надаль – за третье

Янник Синнер поборется с Карлосом Алькарасом на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Новак Джокович сыграет с Рафаэлем Надалем.

Смотрите все матчи турнира в Саудовской Аравии на Кинопоиске.

Сетка здесь.

«Шлем шести королей»

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

16 – 19 октября 2024

Выставочный турнир

Призовой фонд – 13 500 000 долларов

Крытые корты, хард

Матч за третье место

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания)

Матч за первое место

Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)

Опубликовала: Любовь Энина
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
результаты
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Саудовская Аравия
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стокгольм (ATP). 1/2 финала. Вавринка играет с Полом, Димитров встретится с Грикспором
213 минут назадLive
Нинбо (WTA). 1/2 финала. Касаткина играет с Бадосой (матч прерван из-за дождя), Мирра Андреева встретится с Муховой
4019 минут назад
Шаповалов о дисквалификации в Вашингтоне: «Я до сих пор расстроен тем, что ATP не признала ошибку. В тот момент я не хотел играть в теннис»
22 минуты назад
Алматы (ATP). 1/2 финала. Хачанов поборется с Вукичем, Серундоло выбыл
3сегодня, 11:19
Вена (ATP). Хачанов начнет матчем с квалифаером, Димитров – с Чжаном, Тим – с Дардери
сегодня, 10:45
Тим о том, чем теннис похож на жизнь: «Нужно ценить сам путь, а бесконечно гнаться за целями бесполезно, потому что никто не знает, что случится в будущем»
2сегодня, 09:55
Новак Джокович: «Сочувствую тем, кто хочет, чтобы я ушел на пенсию, потому что им придется еще немного меня потерпеть»
40сегодня, 08:58
Токио (WTA). Шнайдер сыграет с Кенин, Кудерметова – с Томовой, Касаткина и Калинская начнут со 2-го круга
10сегодня, 07:57
Джокович сходил на матч «Аль-Хилаля»
3сегодня, 06:48Фото
Осака (WTA). 1/2 финала. Матчи перенесены на завтра из-за дождя. Парри сыграет с Ламенс, Ито – с Биррелл
сегодня, 06:08
Ко всем новостям
Последние новости
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51