Шевалье вернулся в состав «ПСЖ» после пропуска двух матчей. Сафонов и Забарный – тоже в заявке на игру с «Мецом»

Люка Шевалье вернулся в заявку «ПСЖ».

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье включен в заявку команды на матч 16-го тура Лига 1 против «Меца ».

Французский голкипер ранее из-за повреждения пропустил игры против «Ренна» (5:0) в Лиге 1 и «Атлетика» (0:0) в Лиге чемпионов. В этих матчах в воротах парижан сыграл Матвей Сафонов .

Российский вратарь и украинский защитник Илья Забарный также вошли в заявку команды на матч с «Мецом».

Матч «Мец» – «ПСЖ» пройдет 13 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени.

Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»