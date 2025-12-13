Федотов – главный претендент на пост тренера «Рубина» в случае отставки Рахимова. Карадениз и Милошевич – среди кандидатов (Legalbet)

Владимир Федотов – главный кандидат на пост главного тренера «Рубина».

«Рубин» рассматривает Владимира Федотова в качестве основного претендента на пост главного тренера команды, сообщил Legalbet.

Гекдениз Карадениз и Саво Милошевич также являются кандидатами на данную должность в случае отставки Рашида Рахимова .

Ранее появилась информация , что казанский клуб может уволить Рахимова.

На данный момент «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 23 очка в 18 матчах.