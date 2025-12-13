Федотов – главный претендент на пост тренера «Рубина» в случае отставки Рахимова. Карадениз и Милошевич – среди кандидатов (Legalbet)
Владимир Федотов – главный кандидат на пост главного тренера «Рубина».
«Рубин» рассматривает Владимира Федотова в качестве основного претендента на пост главного тренера команды, сообщил Legalbet.
Гекдениз Карадениз и Саво Милошевич также являются кандидатами на данную должность в случае отставки Рашида Рахимова.
Ранее появилась информация, что казанский клуб может уволить Рахимова.
На данный момент «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
