Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»

Хореограф Дмитрий Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с Юлией Липницкой.

Ранее СМИ сообщили, что Липницкая и Михайлов поженились в июне, а в конце сентября у пары родился сын.

«Друзья, всем доброго времени суток. Впервые приходится делать вынужденное обращение...

Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным.

Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Также спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы.

Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына❤️», – написал Михайлов.