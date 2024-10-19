Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»
Хореограф Дмитрий Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с Юлией Липницкой.
Ранее СМИ сообщили, что Липницкая и Михайлов поженились в июне, а в конце сентября у пары родился сын.
«Друзья, всем доброго времени суток. Впервые приходится делать вынужденное обращение...
Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным.
Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Также спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы.
Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына❤️», – написал Михайлов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Дмитрия Михайлова
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