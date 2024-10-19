«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Бавария» примет «Штутгарт» в 7-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2».

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