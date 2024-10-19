Кучеров забил в 4-й игре подряд со старта сезона. Он возглавляет гонку снайперов НХЛ с 7 шайбами

Никита Кучеров продлил голевую серию на старте сезона до 4 игр.

Нападающий «Тампы » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Теперь на его счету 8 (7+1) баллов в 4 играх сезона-2024/25. Никита Кучеров единолично лидирует в гонке снайперов лиги.

Второе место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 5 голов в 4 играх), Дилан Гюнтер («Юта», 5 в 5) и Пол Коттер («Нью-Джерси», 5 в 7).