Кучеров забил в 4-й игре подряд со старта сезона. Он возглавляет гонку снайперов НХЛ с 7 шайбами
Никита Кучеров продлил голевую серию на старте сезона до 4 игр.
Нападающий «Тампы» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».
Теперь на его счету 8 (7+1) баллов в 4 играх сезона-2024/25. Никита Кучеров единолично лидирует в гонке снайперов лиги.
Второе место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 5 голов в 4 играх), Дилан Гюнтер («Юта», 5 в 5) и Пол Коттер («Нью-Джерси», 5 в 7).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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