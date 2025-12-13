«В России комментаторы и аналитика на более профессиональном уровне. В Словении оценки сводятся к «хорошо» или «плохо». Джапо о телевидении

Ян Джапо сравнил футбольных аналитиков в России и Словении .

Защитник «Динамо » Махачкала Ян Джапо поделился мыслями касательно разницы футбольных комментаторов в России и Словении.

– Смотрите российское телевидение?

– Нет, только футбольные игры по «Матчу».

– Уровень экспертизы?

– У нас в Словении главный спортивный канал – «Arena», и мне кажется, что в России комментаторы и аналитика на более профессиональном уровне.

У нас у экспертов оценки скорее сводятся к «хорошо» или «плохо». Я заранее знаю, что они могут сказать, – заявил Ян Джапо.