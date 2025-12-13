«В России комментаторы и аналитика на более профессиональном уровне. В Словении оценки сводятся к «хорошо» или «плохо». Джапо о телевидении
Ян Джапо сравнил футбольных аналитиков в России и Словении .
Защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо поделился мыслями касательно разницы футбольных комментаторов в России и Словении.
– Смотрите российское телевидение?
– Нет, только футбольные игры по «Матчу».
– Уровень экспертизы?
– У нас в Словении главный спортивный канал – «Arena», и мне кажется, что в России комментаторы и аналитика на более профессиональном уровне.
У нас у экспертов оценки скорее сводятся к «хорошо» или «плохо». Я заранее знаю, что они могут сказать, – заявил Ян Джапо.
Что делать с Хаби Алонсо?30256 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости