«Реал» 42 матча не проигрывает в Ла Лиге, рекорд у «Барселоны» – 43. Класико – в следующем туре

«Реал» находится в шаге от повторения рекорда Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Сельту» (2:1) в 10-м туре.

В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года. С тех пор они провели в Ла Лиге 42 матча без поражений. Рекорд принадлежит «Барселоне» – 43 игры.

Класико состоится уже в следующем туре – 26 октября. Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу».