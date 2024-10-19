«Реал» 42 матча не проигрывает в Ла Лиге, рекорд у «Барселоны» – 43. Класико – в следующем туре
«Реал» находится в шаге от повторения рекорда Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти сегодня одолела «Сельту» (2:1) в 10-м туре.
В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года. С тех пор они провели в Ла Лиге 42 матча без поражений. Рекорд принадлежит «Барселоне» – 43 игры.
Класико состоится уже в следующем туре – 26 октября. Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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