КХЛ. «Адмирал» принимает «Ладу», «Амур» – «Спартак», «Динамо» Москва в гостях у «Торпедо», «Локомотив» против «Барыса»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Адмирал» принимает «Ладу», «Амур» – «Спартак», «Торпедо» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» – с «Барысом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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