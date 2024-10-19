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КХЛ. «Адмирал» принимает «Ладу», «Амур» – «Спартак», «Динамо» Москва в гостях у «Торпедо», «Локомотив» против «Барыса»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

 «Адмирал» принимает «Ладу», «Амур» – «Спартак», «Торпедо» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» – с «Барысом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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