Гран-при США. Миура и Кихара, Кам и О’Ши, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко представят произвольные программы
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 22:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
2. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
3. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
Вторая разминка
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
После короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 77,79
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,66
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 68,64
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,11
5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 63,05
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,31
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 60,23
8. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 56,69
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
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