0

Гран-при США. Миура и Кихара, Кам и О’Ши, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко представят произвольные программы

19 октября пары разыграют медали на Гран-при США по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 22:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.

Первая разминка

1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

2. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

3. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Вторая разминка

5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

6. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

После короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 77,79

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,66

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 68,64

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,11

5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 63,05

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,31

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 60,23

8. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 56,69

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoГран-при
logoГран-при США
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Великобритании
logoсборная Финляндии
logoсборная Венгрии
пары
Рюичи Кихара
сборная Грузии
Дэнни О’Ши
Алиса Ефимова
Даниил Паркман
Алексей Святченко
Миша Митрофанов
Рику Миура
Мария Павлова
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
Кэти Макбет
Анастасия Вайпан-Ло
Люк Дигби
Элли Кам
Милания Ваананен
Филиппо Клеричи
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при США. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Кам и О’Ши – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
52сегодня, 00:05
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин победили, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и, Ефимова и Митрофанов – 4-е
1120 сентября, 20:50
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Кам и О’Ши – 2-е, Стеллато-Дудек и Дешам – 3-и
1919 сентября, 17:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
6419 минут назад
Бережная о дочери в спорте: «Я видела, что София на многое способна. Я готовила именно парницу, целенаправленно развивая в самых различных направлениях»
2сегодня, 05:53
Брэди Теннелл: «Стоило пройти через все сомнения и трудности, просто чтобы выйти на прокат. Путь оказался долгим – я не была уверена, вернусь ли»
9сегодня, 05:34
Изабо Левито: «Мне очень нравится выступать в образе Одри Хепберн и чувствовать себя кинозвездой. Довольна своим прокатом сегодня»
2сегодня, 05:12
Гран-при США. Чок и Бейтс, Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут ритм-танцы
3сегодня, 05:11
Гран-при США. Малинин, Миура, Эгадзе, Аймо, Васильев, Каррильо выйдут на лед с короткими программами
3сегодня, 05:00
Елена Бережная о жесткости тренеров: «Нынешние дети другие. Иногда их надо просто «за горло брать»
43сегодня, 04:15
Гран-при США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Ватанабе – 3-я, Хигучи – 4-я
104сегодня, 01:57
Гран-при США. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Кам и О’Ши – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
52сегодня, 00:05
Американский фигурист Десятов временно отстранен из-за обвинений в неправомерных действиях
21вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»
57 минут назад
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа, Бричги, Александр и Михаил Селевко, Нордебак выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 20:57
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Ким Чхэ Ен, Петрыкина, Фейгин, Лангербаур покажут короткие программы
сегодня, 04:40
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
1вчера, 18:11
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
1вчера, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
6вчера, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
317 октября, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
217 октября, 07:45
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05