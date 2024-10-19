  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистке в Англии грозит 12-матчевая дисквалификация за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру. У обвиняемой 17-летней девушки подозрение на аутизм
12

Футболистке в Англии грозит 12-матчевая дисквалификация за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру. У обвиняемой 17-летней девушки подозрение на аутизм

Футболистке в Англии грозит дисквалификация за дискриминацию игрока-трансгендера.

17-летнюю спортсменку обвинили в том, что она спросила у игрока-трансгендера из команды соперника, является ли она мужчиной. Отмечается, что девушка говорила «не приходи сюда больше» и «это мужчина» в адрес оппонента во время предсезонного матча в июле. Также девушка указала, что у соперника «есть борода».

Клуб подал жалобу в Kick It Out, антидискриминационную организацию английского футбола, в которой содержались показания игрока-трансгендера и капитана команды, обвинявших ее в трансфобии.

Обвиняемой грозит дисквалификация на срок от 6 до 12 матчей, если ее признают виновной. Дело осложняется тем, что спортсменка находится на этапе оценки и определения аутизма. Для людей с аутизмом характерно то, что они с трудом распознают пол.

«Мой вопрос ни в коем случае не был обидным или злым, я лишь хотела прояснить ситуацию. Теперь, зная, что игрок был трансгендером, я понимаю, что можно было деликатнее подойти к этому вопросу.

Я выразила обеспокоенность по поводу риска получения серьезной травмы 17-летней девушкой, играющей против биологического мужчины, который был намного крупнее меня и очень физически развитым», – сказала обвиняемая.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Telegraph
logoпремьер-лига Англия
дисквалификации
женский футбол
происшествия
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская команда BOS Nation из Бостона извинилась за кампанию с лозунгом «Слишком много шаров». Акцию раскритиковали за неупоминание женских команд, футболистка-трансгендер Куинн обвинила клуб в трансфобии
1617 октября, 15:25
УЕФА разослал инструкции по работе с судьями перед матчами. Бригадам арбитров положены независимый сопровождающий и физиотерапевт, отель – не ниже 4 звезд
914 октября, 16:54
Спектакль по мотивам скандала с поцелуем Рубиалеса и Эрмосо поставили в Испании: «Мы эволюционировали, но мачизм остается социальной проблемой»
1211 октября, 11:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» сыграет с «Жироной», «Атлетик» забил 4 гола «Эспаньолу»
183 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Брентфорд», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм»
7518 минут назадLive
Дэвис мечтает перейти в «Реал», «Бавария» не хочет платить игроку более 20 млн евро в год. Защитник интересен «МЮ»
520 минут назад
«Спартак» – «Краснодар». 0:1 – Ленини забил на 8-й минуте! Онлайн-трансляция
6936 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против «Краснодара», «Локомотив» в гостях у «Химок», ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала
74448 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» играет с «Айнтрахтом», «Бавария» против «Штутгарта»
1748 минут назадLive
Карпин о том, что он не выглядит довольным после 1:1 с «Пари НН»: «Конечно не выгляжу, «Ростов» же не выиграл. Чтобы выиграть, надо забить на один мяч больше»
650 минут назад
К Зиньковскому есть вопросы по качеству тренировок и выходов на замену. Хавбек не попал в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» («РБ Спорт»)
15сегодня, 13:18
Ассамблея «Барсы» утвердила финансовый отчет с убытком в 91 млн евро за прошлый сезон. Оппозиция Лапорте призывала отклонить его, считая данные заниженными
15сегодня, 13:15
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Удинезе», «Ювентус» против «Лацио», «Интер» сыграет с «Ромой» в воскресенье
4сегодня, 13:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Апелляцию «Ювентуса» на приговор о выплате Роналду 9,8 млн евро рассмотрят в марте 2025-го
2 минуты назад
Первая лига. «Сочи» принимает «Родину», «Черноморец» против «Нефтехимика» 
317 минут назадLive
Черчесов о Дзюбе: «Артема надо принимать таким, какой он есть, а не переделывать. Не может он стать 150 см ростом – выше вырос»
321 минуту назад
«Байер» – «Айнтрахт». 1:1 – Андрих ответил на гол Мармуша. Онлайн-трансляция
223 минуты назадLive
Гендиректор «Спартака» Малышев о Зиньковском вне заявки на «Краснодар»: «Не ищите подвоха. Не собираемся выставлять его на трансфер»
431 минуту назад
Гончаренко об 1:1 с «Ростовом» и пропущенном на 92-й: «Пари НН» поплатился за то, что начал прижиматься. Обидно, что не удержали»
34 минуты назад
Флик о Лиге наций: «УЕФА, ФИФА и все федерации должны ее обсудить. Не хочу делать заявления, потому что не могу ничего изменить»
346 минут назад
«Химки» – «Локомотив». Батраков и Заболотный в старте. Онлайн-трансляция
1048 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд». Бруну и Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция
9сегодня, 13:05Live
LEON Вторая лига Б. «Амкар» обыграл «Волну», «Спартак» Нальчик разгромлен «Форте», «Победа» против «Астрахани»
3сегодня, 13:04Live