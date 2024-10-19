Футболистке в Англии грозит 12-матчевая дисквалификация за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру. У обвиняемой 17-летней девушки подозрение на аутизм

Футболистке в Англии грозит дисквалификация за дискриминацию игрока-трансгендера.

17-летнюю спортсменку обвинили в том, что она спросила у игрока-трансгендера из команды соперника, является ли она мужчиной. Отмечается, что девушка говорила «не приходи сюда больше» и «это мужчина» в адрес оппонента во время предсезонного матча в июле. Также девушка указала, что у соперника «есть борода».

Клуб подал жалобу в Kick It Out, антидискриминационную организацию английского футбола, в которой содержались показания игрока-трансгендера и капитана команды, обвинявших ее в трансфобии.

Обвиняемой грозит дисквалификация на срок от 6 до 12 матчей, если ее признают виновной. Дело осложняется тем, что спортсменка находится на этапе оценки и определения аутизма. Для людей с аутизмом характерно то, что они с трудом распознают пол.

«Мой вопрос ни в коем случае не был обидным или злым, я лишь хотела прояснить ситуацию. Теперь, зная, что игрок был трансгендером, я понимаю, что можно было деликатнее подойти к этому вопросу.

Я выразила обеспокоенность по поводу риска получения серьезной травмы 17-летней девушкой, играющей против биологического мужчины, который был намного крупнее меня и очень физически развитым», – сказала обвиняемая.