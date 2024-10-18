Гран-при США. Чок и Бейтс, Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут ритм-танцы
19 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при Skate America.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 21:03 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
5. Элибет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Вторая разминка
6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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