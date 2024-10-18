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Гран-при США. Чок и Бейтс, Фир и Гибсон, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут ритм-танцы

19 октября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при Skate America.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Танцы на льду 

Ритм-танец

Начало – 21:03 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка 

1. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) 

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) 

3. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

5. Элибет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Вторая разминка 

6. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) 

7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

9. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) 

10. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Ромен Ле Гак
Оливия Смарт
logoАннабель Морозов
Тим Дик
Лайла Фир
Льюис Гибсон
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Джеффри Чен
Пол Айер
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Элизабет Ткаченко
Алексей Киляков-младший
Лиа Несет
Артем Маркелов
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