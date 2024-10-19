PFL Battle of the Giants: Нганну – Феррейра, Сайборг – Пачеко и другие бои
В ночь на 20 октября в Эр-Рияде пройдет турнир PFL Battle of the Giants, который возглавит титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой.
Главные бои турнира:
• Фрэнсис Нганну (17-3) – Ренан Феррейра (13-3);
• Крис Сайборг (27-2) – Ларисса Пачеко (23-4);
• Джонни Эблин (15-0) – Фабиан Эдвардс (13-3);
• Хусейн Кадимагомаев (11-1) – Зафар Мохсен (13-4);
• Эй Джей Макки (22-1) – Пол Хьюз (12-1).
Начало – в 20:30 по мск. В прямом эфире турнир покажет Okko.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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