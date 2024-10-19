PFL Battle of the Giants: Нганну – Феррейра, Сайборг – Пачеко и другие бои

В ночь на 20 октября в Эр-Рияде пройдет турнир PFL Battle of the Giants, который возглавит титульный бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой .

Главные бои турнира:

• Фрэнсис Нганну (17-3) – Ренан Феррейра (13-3);

• Крис Сайборг (27-2) – Ларисса Пачеко (23-4);

• Джонни Эблин (15-0) – Фабиан Эдвардс (13-3);

• Хусейн Кадимагомаев (11-1) – Зафар Мохсен (13-4);

• Эй Джей Макки (22-1) – Пол Хьюз (12-1).

Начало – в 20:30 по мск. В прямом эфире турнир покажет Okko.

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