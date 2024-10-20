Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Торонто» и стал 1-й звездой матча. У него 3 победы в 4 играх при 93,5% сэйвов и КН 1,97
Игорь Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Торонто» и стал 1-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» принял участие в матче с «Мэйпл Лифс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 28-летнего россиянина стало 3 победы в 4 играх при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 1,97.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости