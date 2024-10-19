Новак Джокович: «Сочувствую тем, кто хочет, чтобы я ушел на пенсию, потому что им придется еще немного меня потерпеть»

Новак Джокович назвал свои источники мотивации.

– 24 «Больших шлема», Кубок Дэвиса, олимпийское золото... Что мотивирует вас играть дальше?

– Это закономерный вопрос. Я считаю, что еще могу выиграть «Большие шлемы». Что по-прежнему подстегивает меня выступать, особенно на «Больших шлемах», так это чувство, что я могу претендовать на победу. А еще игра за страну. Я обожаю представлять Сербию в Кубке Дэвиса.

Когда мне нужно себя замотивировать, есть два фактора: во-первых, я продолжаю верить, что могу бороться за «Большие шлемы» и их выигрывать. А во-вторых, теннис по-прежнему главная платформа, которая позволяет мне заниматься другими делами и доносить идеи, которые мне интересны, будь то что-то связанное с самим теннисом или с обществом, каким-то моим проектом, чем-то, что укрепляет мое наследие, мой бренд. Я по-прежнему получаю удовольствие от процесса, и теннис приносит мне все эти дополнительные плюсы, так почему нет?

Одни считают, что я должен уйти на пике: «Ты выиграл золото, ты выиграл все, заканчивай». Другие считают, что я должен продолжать, пока считаю себя фаворитом «Больших шлемов». Я скорее придерживаюсь этого мнения. Возможно, я поменяю точку зрения, не знаю. Пока я хочу продолжать. Как долго? Путешествовать и находить мотивацию все труднее. Это нелегко. Тем более у меня дети. Я не хочу подолгу быть вдали от дома, но я все еще мотивирован играть. Поэтому сочувствую тем, кто хочет, чтобы я ушел на пенсию, потому что им придется еще немного меня потерпеть.