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Юрист Прокопец заявил, что Дуглас не сможет выступать за сборную России, поскольку он играл на Олимпиаде за Бразилию

Спортивный юрист заявил, что Дуглас Сантос не сможет выступать за сборную России.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник петербургского клуба может получить российское гражданство в этом году и выступать за сборную России.

«Согласно пункту 3 статьи 6 Регламента по применению Устава ФИФА любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну футбольную ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 указанного Регламента.

«Официальным соревнованием», согласно определению из Устава ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

Сантос выступал на ОИ-2016 в составе национальной сборной Бразилии, выйдя на поле в шести матчах. Футбольный турнир на ОИ-2016 является соревнованием, организованным ФИФА. Следовательно, футбольный турнир Олимпиады является официальным соревнованием по смыслу Устава ФИФА.

При этом к случаю Дугласа неприменимо ни одно из исключений из вышеуказанного общего правила, предусмотренного статьей 10 Регламента по применению Устава ФИФА. В частности, ему было больше 21 года, когда он играл за сборную Бразилии на Олимпиаде.

Таким образом, Дуглас Сантос не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» — это исключительный порядок, даже не упрощенный», — сказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoСборная Бразилии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoолимпийская сборная Бразилии
logoДуглас Сантос
Михаил Прокопец
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