Ротенберг и игроки СКА загрузили машину с гуманитарной помощью для детей Курской области: «Было важно не просто помочь финансово, а лично поучаствовать в волонтерской работе. Показать единство»
«Сегодня мы вместе с командой сделали доброе дело – загрузили машину с гуманитарной помощью для детей Курской области.
Нам было важно не просто помочь финансово, а лично поучаствовать в волонтерской работе, показать нашу солидарность с теми, кто попал в сложную ситуацию. Показать наше единство, нашу силу духа. Помогаем вместе с Марией Львовой-Беловой и фондом «Страна для детей».
Здорово, что наши игроки и тренеры по первому зову откликаются и принимают участие в благотворительных мероприятиях. Мы помним про то, что должны на своем примере показывать, насколько важно помогать тем, кто нуждается.
Уверен, что вслед за нами в подобных акциях примут участие многие болельщики СКА и просто ценители хоккея.
Знаю, что многие уже помогают, чем могут. Помогали и мы – по итогам презентации Евгения Кузнецова и благотворительного матча перед открытием сезона собрали 3,8 миллиона рублей для детей из Курской области. На эти средства было закуплено 10 тонн гуманитарной помощи, которой на 4 месяца хватит для 150 курских семей.
Важна любая помощь, поэтому я призываю всех по мере сил помогать нуждающимся. Вместе мы можем преодолеть любые испытания!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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