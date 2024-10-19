Ротенберг и игроки СКА загрузили машину с гуманитарной помощью для детей Курской области: «Было важно не просто помочь финансово, а лично поучаствовать в волонтерской работе. Показать единство»

Роман Ротенберг и СКА загрузили машину с гуманитарной помощью для детей.

«Сегодня мы вместе с командой сделали доброе дело – загрузили машину с гуманитарной помощью для детей Курской области.

Нам было важно не просто помочь финансово, а лично поучаствовать в волонтерской работе, показать нашу солидарность с теми, кто попал в сложную ситуацию. Показать наше единство, нашу силу духа. Помогаем вместе с Марией Львовой-Беловой и фондом «Страна для детей».

Здорово, что наши игроки и тренеры по первому зову откликаются и принимают участие в благотворительных мероприятиях. Мы помним про то, что должны на своем примере показывать, насколько важно помогать тем, кто нуждается.

Уверен, что вслед за нами в подобных акциях примут участие многие болельщики СКА и просто ценители хоккея.

Знаю, что многие уже помогают, чем могут. Помогали и мы – по итогам презентации Евгения Кузнецова и благотворительного матча перед открытием сезона собрали 3,8 миллиона рублей для детей из Курской области. На эти средства было закуплено 10 тонн гуманитарной помощи, которой на 4 месяца хватит для 150 курских семей.

Важна любая помощь, поэтому я призываю всех по мере сил помогать нуждающимся. Вместе мы можем преодолеть любые испытания!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81