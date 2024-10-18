Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 7-го тура.

В пятницу дортмундская «Боруссия » примет «Санкт-Паули ».

В субботу «Байер » сыграет дома с «Айнтрахтом », «Бавария » – со «Штутгартом».

Чемпионат Германии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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