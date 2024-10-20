Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 8 очков и «+4» в 5 играх

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Блю Джекетс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Первой звездой встречи был признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон с 23 сэйвами после 24 бросков.

В активе 27-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 4 играх при полезности «+4».

Сегодня Кирилл (21:06, 2:47 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.