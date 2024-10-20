Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 8 очков и «+4» в 5 играх
Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Блю Джекетс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Первой звездой встречи был признан вратарь «Уайлд» Филип Густавссон с 23 сэйвами после 24 бросков.
В активе 27-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 4 играх при полезности «+4».
Сегодня Кирилл (21:06, 2:47 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ, сделал 1 блок и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости