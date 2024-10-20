Овечкин забил 854-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 40 шайб
Александр Овечкин забросил 854-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и по-прежнему занимает 2-е место по голам в истории лиги.
Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх. Овечкин провел 1430 матчей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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