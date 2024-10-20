Панарин забил «Торонто» в пустые – 6-й гол в этом сезоне. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с 12 очками в 5 играх

Артемий Панарин забил «Торонто» в пустые – 6-й гол в этом сезоне.

Форвард «Рейнджерс » поставил точку в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (4:1).

В 5 играх в текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 12 (6+6) очков. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (12 очков в 7 играх, 5+7).

В гонке снайперов россиянин делит второе место с Коулом Кофилдом из «Монреаля», уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (7 голов в 4 играх).

Сегодня Артемий (21:50, 3:23 – в большинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ, еще 2 прошли мимо. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю.