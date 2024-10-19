Макс Крузе: «Борюсь с геморроем 10 лет, но к врачам не обращался. Трудно смириться с мыслью, что кто-то будет копошиться у меня в заднем проходе»
Макс Крузе рассказал о сложностях борьбы с геморроем.
По ходу карьеры нападающий выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Вольфсбург», «Вердер», «Унион», а также другие клубы Бундеслиги и «Фенербахче».
«Борюсь с геморроем уже десять лет, но никогда не обращался к врачам по этому поводу. Я не фанат идеи использовать гинекологическое кресло, на котором обычно сидят женщины, чтобы осмотреть мой зад.
Потом кто-то будет копошиться у меня в заднем проходе. Мне до сих пор трудно смириться с этой мыслью», – сказал бывший форвард сборной Германии Макс Крузе.
Даже спортсмены страдают от геморроя. Что делать, чтобы защититься от болезни?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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