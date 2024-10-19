Россиянка Яна Бурлакова завоевала золото в гите на чемпионате мира по велотреку
Российская велотрекистка Яна Бурлакова стала чемпионкой мира в гите на 500 м.
Чемпионат мира по велотреку проходит с 16 по 20 октября в датском Баллерупе. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.
Бурлакова стала последней в истории чемпионкой мира на 500 м – со следующего года женщины переходят на дистанцию 1000 м.
Велотрек
Чемпионат мира
Баллеруп, Дания
Женщины
Гит с места, 500 м
1. Яна Бурлакова (Россия) – 32,863
2. Софи Кейпвелл (Великобритания) – 0,147
3. Кэти Марчант (Великобритания) – 0,256
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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