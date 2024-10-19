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Мусагалиев о Слуцком: «А зачем он мне сейчас? Мы в его услугах не нуждаемся»

Азамат Мусагалиев рассказал о предложении Леониду Слуцкому возглавить ФК «10».

Ранее Слуцкий рассказал, что Азамат приглашал его стать главным тренером ФК «10». Леонид исключил работу в Медиалиге.

– Вы видели новость, что Слуцкий рассказал про ваш диалог, когда вы приглашали его в ФК «10»?

– Да, конечно. Это был период, когда мы искали тренера после третьего сезона на замену Ивану Новосельцеву. Нагорного тогда еще не было даже на горизонте.

Леонид придал этому большее значение, чем оно имело.

Был диалог о том, чтобы он занял позицию главного тренера. Он сказал: «Я не хочу их тренировать. Это кто вообще?» Я ему рассказал, какие футболисты у нас есть.

Все его слова говорили о том, что для него это несерьезно. Поэтому я старался озвучить мероприятия, которые бы подтверждали, что для нас это серьезно. И матч с «Зенитом», который на тот момент планировался. Потом мы переиграли на матч с «Краснодаром». Он посчитал, что это все мелковато для него.

– Как вам его сравнение, что предложение Слуцкому возглавить ФК «10» тоже самое, что, если бы вас пригласили играть в КВН в одну из астраханских школ?

– Этот пример был бы уместен, если бы мальчишки из камызякской школы предложили мне играть в КВН с моей командой «Камызяки». Вот тогда бы это был справедливый пример.

А он думает, что у меня мальчишки, которые никогда не играли в футбол, и я зову его учить их играть в футбол. Нет! Ну, идите, научите играть в футбол Антона Иванова, Брайна Идову, других игроков, которые прошли футбольные академии.

– Нет ли желания обратиться к Слуцкому и сказать, что у вас не такая команда, как он думает?

– Нет. А зачем мне сейчас Слуцкий? При всем уважении, мы в его услугах сейчас не нуждаемся. У него куда более интересная карьера, более важные матчи, – рассказал президент ФК «10».

ФК «10» – медиафутбольная команда Азамата Мусагалиева, участвующая в Winline Медиалиге.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Т-Лига»
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logoАнтон Иванов
logoИван Новосельцев
logoWinline Медиалига
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