Мусагалиев о Слуцком: «А зачем он мне сейчас? Мы в его услугах не нуждаемся»

Азамат Мусагалиев рассказал о предложении Леониду Слуцкому возглавить ФК «10».

Ранее Слуцкий рассказал , что Азамат приглашал его стать главным тренером ФК «10». Леонид исключил работу в Медиалиге.

– Вы видели новость, что Слуцкий рассказал про ваш диалог, когда вы приглашали его в ФК «10»?

– Да, конечно. Это был период, когда мы искали тренера после третьего сезона на замену Ивану Новосельцеву . Нагорного тогда еще не было даже на горизонте.

Леонид придал этому большее значение, чем оно имело.

Был диалог о том, чтобы он занял позицию главного тренера. Он сказал: «Я не хочу их тренировать. Это кто вообще?» Я ему рассказал, какие футболисты у нас есть.

Все его слова говорили о том, что для него это несерьезно. Поэтому я старался озвучить мероприятия, которые бы подтверждали, что для нас это серьезно. И матч с «Зенитом », который на тот момент планировался. Потом мы переиграли на матч с «Краснодаром ». Он посчитал, что это все мелковато для него.

– Как вам его сравнение, что предложение Слуцкому возглавить ФК «10» тоже самое, что, если бы вас пригласили играть в КВН в одну из астраханских школ?

– Этот пример был бы уместен, если бы мальчишки из камызякской школы предложили мне играть в КВН с моей командой «Камызяки». Вот тогда бы это был справедливый пример.

А он думает, что у меня мальчишки, которые никогда не играли в футбол, и я зову его учить их играть в футбол. Нет! Ну, идите, научите играть в футбол Антона Иванова , Брайна Идову , других игроков, которые прошли футбольные академии.

– Нет ли желания обратиться к Слуцкому и сказать, что у вас не такая команда, как он думает?

– Нет. А зачем мне сейчас Слуцкий? При всем уважении, мы в его услугах сейчас не нуждаемся. У него куда более интересная карьера, более важные матчи, – рассказал президент ФК «10».

ФК «10» – медиафутбольная команда Азамата Мусагалиева , участвующая в Winline Медиалиге .