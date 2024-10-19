Мбаппе забил «Сельте» из-за дуги возле штрафной. Это 8-й гол Килиана в 12 матчах за «Реал»

Килиан Мбаппе забил 8-й гол в 12 матчах за «Реал Мадрид».

«Сельта » принимает мадридский клуб (0:1 , первый тайм) в матче 10-го тура Ла Лиги .

На 20-й минуте игры форвард «Реала » Килиан Мбаппе открыл счет в мачте точным ударом из-за дуги возле штрафной после передачи Эдуардо Камавинга .

Это 8-й гол французского нападающего в 12 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

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