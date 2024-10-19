Мбаппе забил «Сельте» из-за дуги возле штрафной. Это 8-й гол Килиана в 12 матчах за «Реал»
Килиан Мбаппе забил 8-й гол в 12 матчах за «Реал Мадрид».
«Сельта» принимает мадридский клуб (0:1, первый тайм) в матче 10-го тура Ла Лиги.
На 20-й минуте игры форвард «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет в мачте точным ударом из-за дуги возле штрафной после передачи Эдуардо Камавинга.
Это 8-й гол французского нападающего в 12 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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