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Мбаппе забил «Сельте» из-за дуги возле штрафной. Это 8-й гол Килиана в 12 матчах за «Реал»

Килиан Мбаппе забил 8-й гол в 12 матчах за «Реал Мадрид».

«Сельта» принимает мадридский клуб (0:1, первый тайм) в матче 10-го тура Ла Лиги

На 20-й минуте игры форвард «Реала» Килиан Мбаппе открыл счет в мачте точным ударом из-за дуги возле штрафной после передачи Эдуардо Камавинга

Это 8-й гол французского нападающего в 12 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoЭдуардо Камавинга
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