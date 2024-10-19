🕺🏿 Винисиус станцевал, вращая тазом, после гола «Сельте» в Виго

Винисиус ярко отпраздновал гол в ворота «Сельты».

Бразилец вывел «Реал » вперед на 66-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги (2:1, второй тайм).

После гола Винисиус подбежал к угловому флажку и исполнил танец с круговым движением таза.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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