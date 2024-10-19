🕺🏿 Винисиус станцевал, вращая тазом, после гола «Сельте» в Виго
Винисиус ярко отпраздновал гол в ворота «Сельты».
Бразилец вывел «Реал» вперед на 66-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги (2:1, второй тайм).
После гола Винисиус подбежал к угловому флажку и исполнил танец с круговым движением таза.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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