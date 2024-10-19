«Милан» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Милан» примет «Удинезе» в 8-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А