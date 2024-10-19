Шипачев установил рекорд КХЛ по матчам – 1002. В них он набрал 927 очков – еще один балл нужен до рекорда Мозякина
Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей.
37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
Таким образом, Вадим Шипачев проводит 1002-й матч в КХЛ – это новый рекорд.
Шипачев превзошел достижение защитника Евгения Бирюкова, в активе которого 1001 матч в лиге.
На третьей позиции по матчам в КХЛ идет находящийся без клуба Илья Каблуков (972), на четвертой – форвард СКА Сергей Плотников (903).
В 1002 матчах Шипачев набрал 927 (291+636) баллов. Вадиму нужно набрать одно очко, чтобы догнать Сергея Мозякина – лидера КХЛ по очкам.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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