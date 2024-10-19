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Черчесов о шутке про казахский язык: «Если не поняли, значит, был не прав» 

Станислав Черчесов признал свою неправоту в ситуации с казахстанским журналистом.

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — сказал Черчесов.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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