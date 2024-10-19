Черчесов о шутке про казахский язык: «Если не поняли, значит, был не прав»
Станислав Черчесов признал свою неправоту в ситуации с казахстанским журналистом.
После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.
«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — сказал Черчесов.
«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости