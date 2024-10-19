«Краснодар» единолично лидирует в Мир РПЛ после 12 туров. «Зенит» отстает на очко, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11
«Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Спартак» (3:0) и оторвалась от «Локомотива», с которым перед 12-м туром шла вровень. Железнодорожники потерпели поражение от «Химок» (0:2).
На счету «Краснодара» 30 очков. «Зенит» отстает на один балл, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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