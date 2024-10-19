«Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Спартак» (3:0) и оторвалась от «Локомотива », с которым перед 12-м туром шла вровень. Железнодорожники потерпели поражение от «Химок» (0:2).

На счету «Краснодара » 30 очков. «Зенит » отстает на один балл, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11.