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Гран-при США-2024. Онлайн квалификации

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоится квалификация к 19-й гонке «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Начало – в 1:00.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Квала «Ф-1» в США – шанс Норриса на реванш, Ферстаппен в топе

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

19 октября 2024 года

Квалификация

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при США
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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