Гран-при США-2024. Онлайн квалификации
В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоится квалификация к 19-й гонке «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Начало – в 1:00.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
Квала «Ф-1» в США – шанс Норриса на реванш, Ферстаппен в топе
Трасса Америк, Остин
19 октября 2024 года
Квалификация
Опубликовал: Михаил Ширяев
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