Гран-при США-2024. Онлайн квалификации

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоится квалификация к 19-й гонке «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Начало – в 1:00.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Квала «Ф-1» в США – шанс Норриса на реванш, Ферстаппен в топе

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

19 октября 2024 года

Квалификация