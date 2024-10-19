Дуглас Сантос может получить российский паспорт в этом году. Защитник «Зенита» не будет легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную (Иван Карпов)
Дуглас Сантос может получить российский паспорт в этом году.
По данным инсайдера Ивана Карпова, процедура получения российского паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев.
«Зенит» направил запрос в РФС, который изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал футболисту положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса.
Как отмечает Карпов, почти наверняка по Сантосу будет позитивное решение. Вероятно, он сможет получить паспорт уже в этом году.
Если Сантос получит гражданство, он не будет считаться легионером в Мир РПЛ и сможет выступать за сборную России, поскольку не был заигран за Бразилию в официальных матчах.
В 2023 году гражданами РФ стали два бразильца из «Зенита»: Малком и Клаудиньо. Второй по-прежнему выступает за петербуржцев.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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