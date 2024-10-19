Чемпионат Италии. «Милан» примет «Удинезе», «Ювентус» против «Лацио», «Интер» сыграет с «Ромой» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 8-го тура.
В субботу «Милан» примет «Удинезе», «Ювентус» – «Лацио».
В воскресенье «Наполи» сыграет в гостях с «Эмполи», «Интер» – с «Ромой».
Чемпионат Италии
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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