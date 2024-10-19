Чемпионат Италии. «Милан» примет «Удинезе», «Ювентус» против «Лацио», «Интер» сыграет с «Ромой» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 8-го тура.

В субботу «Милан » примет «Удинезе », «Ювентус » – «Лацио ».

В воскресенье «Наполи » сыграет в гостях с «Эмполи», «Интер» – с «Ромой».

Чемпионат Италии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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