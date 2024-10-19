Кейн сделал хет-трик в матче со «Штутгартом» – у форварда «Баварии» 13 голов в 10 матчах сезона. В Бундеслиге он отстает от Мармуша на 1 мяч
Харри Кейн сделал хет-трик в матче чемпионата Германии.
Нападающий «Баварии» трижды отличился в игре 7-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (3:0, второй тайм).
В 10 матчах текущего сезона англичанин забил 13 голов. В списке бомбардиров чемпионата Кейна на 1 гол опережает Омар Мармуш из «Айнтрахта».
Полную статистику Харри Кейна можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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