Бакаев о словах Глушенкова про пиво: «Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы»

Зелимхан Бакаев отреагировал на слова Максима Глушенкова про употребление пива.

Ранее полузащитник «Зенита » заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Глушенков недавно признался, что после каждой игры выпивает по литру пива, как к этому относитесь?

– Я вообще не пью, ни разу в жизни не пил и не советовал бы вообще пить, – сказал полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев .