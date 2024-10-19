Бакаев о словах Глушенкова про пиво: «Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы»
Зелимхан Бакаев отреагировал на слова Максима Глушенкова про употребление пива.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Глушенков недавно признался, что после каждой игры выпивает по литру пива, как к этому относитесь?
– Я вообще не пью, ни разу в жизни не пил и не советовал бы вообще пить, – сказал полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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