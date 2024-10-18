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Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 12-го тура.

В пятницу «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном».

В субботу «Спартак» примет «Краснодар», «Локомотив» встретится на выезде с «Химками», ЦСКА – с «Динамо» Махачкала.

В воскресенье «Динамо» Москва проведет гостевой матч с «Рубином».

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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