Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
В Мир РПЛ пройдут матчи 12-го тура.
В пятницу «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном».
В субботу «Спартак» примет «Краснодар», «Локомотив» встретится на выезде с «Химками», ЦСКА – с «Динамо» Махачкала.
В воскресенье «Динамо» Москва проведет гостевой матч с «Рубином».
Чемпионат России
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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