Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Акрона», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 12-го тура.

В пятницу «Зенит » сыграет в гостях с «Акроном ».

В субботу «Спартак » примет «Краснодар », «Локомотив » встретится на выезде с «Химками», ЦСКА – с «Динамо» Махачкала.

В воскресенье «Динамо» Москва проведет гостевой матч с «Рубином».

Чемпионат России

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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