Месси сделал хет-трик во 2-м матче подряд – против «Нью-Инглэнд Революшн». У Лео 20+10 в 19 играх регулярки МЛС

Лионель Месси сделал хет-трик во втором матче подряд.

Форвард «Интер Майами » отличился в игре МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн » (6:2), в которой вышел на замену на 57-й минуте.

Ранее на этой неделе Месси забил три гола за сборную Аргентины в матче отбора ЧМ-2026 против Боливии (6:0).

Всего в 19 играх завершившегося регулярного чемпионата МЛС на счету 37-летнего нападающего 20 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь .