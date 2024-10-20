Месси сделал хет-трик во 2-м матче подряд – против «Нью-Инглэнд Революшн». У Лео 20+10 в 19 играх регулярки МЛС
Лионель Месси сделал хет-трик во втором матче подряд.
Форвард «Интер Майами» отличился в игре МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2), в которой вышел на замену на 57-й минуте.
Ранее на этой неделе Месси забил три гола за сборную Аргентины в матче отбора ЧМ-2026 против Боливии (6:0).
Всего в 19 играх завершившегося регулярного чемпионата МЛС на счету 37-летнего нападающего 20 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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