Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Брентфорд», «Арсенал» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 8-го тура.

В субботу «Манчестер Юнайтед » примет «Брентфорд », «Арсенал » сыграет в гостях с «Борнмутом ».

В воскресенье «Манчестер Сити » встретится на выезде с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» сразится дома с «Челси».

Чемпионат Англии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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