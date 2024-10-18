Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Лилля», «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в субботу
В Лиге 1 пройдут матчи 8-го тура.
В пятницу «Монако» Александра Головина примет «Лилль».
В субботу «ПСЖ» сыграет дома со «Страсбуром».
В воскресенье «Марсель» встретится в гостях с «Монпелье».
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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