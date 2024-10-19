Гран-при США. Левито, Теннелл, Ватанабе, Хигучи, Пинзарроне, Ким Мин Чхэ, Лин-Грейси выступят с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Женщины
Произвольная программа
Начало – 3:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Леа Серна (Франция)
2. Софья Степченко (Латвия)
3. Юна Аоки (Япония)
4. Ольга Микутина (Австрия)
5. Ливия Кайзер (Швейцария)
6. Элис Лин-Грейси (США)
Вторая разминка
7. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)
8. Нина Пинзарроне (Бельгия)
9. Вакаба Хигучи (Япония)
10. Ринка Ватанабе (Япония)
11. Брэди Теннелл (США)
12. Изабо Левито (США)
После короткой программы
1. Изабо Левито (США) – 68,43
2. Брэди Теннелл (США) – 66,99
3. Ринка Ватанабе (Япония) – 66,54
4. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,12
5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,85
6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 60,66
7. Элис Лин-Грейси (США) – 60,22
8. Ливия Кайзер (Швейцария) – 58,72
9. Ольга Микутина (Австрия) – 56,81
10. Юна Аоки (Япония) – 56,51
11. Софья Степченко (Латвия) – 44,56
12. Леа Серна (Франция) – 42,85
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
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