Гран-при США-2024. Стартовый порядок спринта. Старт – в 21:00

В субботу, 19 октября, в Остине состоится спринт на 19-м этапе «Формулы-1» 2024 года – Гран-при США. Старт – в 21:00 по московскому времени.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

19 октября 2024 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Юки Цунода («РБ»)

10. Франко Колапинто («Уильямс»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

15. Лиам Лоусон («РБ»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Гран-при США-2024. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й