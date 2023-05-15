Степашин о том, что делать «Динамо»: «Новую команду»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Футбол

Сергей Степашин заявил, что «Динамо» необходимо строить новую команду.

Вчера московский клуб дома проиграл «Ахмату» (0:3) в матче Мир РПЛ. После игры тренер Славиша Йоканович был уволен.

– Кто виноват?

– Все виноваты.

– Что делать?

– Новую команду, – сказал член совета директоров «Динамо».

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома

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41 комментарий

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JENNINGS
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого ⓒ
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Питер Пэн
Ответ Павел Светлов
А ведь был премьер-министром
Если уж в нулевые, когда у нас чемпион иногда менялся каждый год и даже Рубин побеждал, ничего не сумели выиграть, так сейчас и подавно. Зенит еще 10 лет подряд будет чемпионом
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Gustav Forsberg
под ситуацию в стране тоже идеально подходит)
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0mertas626
Ответ Anton Ovi
С себя начни, Сергей!
вот уж точно один из тех, кто с начала 90х во власти, причём на самых высоких постах в правительстве, но вообще непотопляемо-тефлоновый)
ЗЫ: открыл список его должностей, званий и наград - листать задолбался
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Aleksey Yashin
"Кто виноват?
– Все виноваты."

Получается никто не виноват, в том числе и Степашин?
+8
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MstAndreev
Сергей Степашин: "Новая команда - новые бюджеты!"
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maks44
Шо, опять?
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Nikita Semenov
Ah sh*t, here we go again
+7
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Gustav Forsberg
Ответ Павел Светлов
А ведь был премьер-министром
кем он только не был
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argentina10
Ответ JENNINGS
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого ⓒ
Степашина прочитал, заплакал..
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Бен Гаан
Все хвалят Тюкавина с начала сезона.
Он форвард.
И сколько голов он забил?
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Anton Ovi
С себя начни, Сергей!
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Павел Светлов
А ведь был премьер-министром
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Barry_Cadny
Ответ Alex Alex
Степашин это чел, который за 30 лет занимал все позиции в стране важные (кроме президентской) и провалил-завалил вообще все
Бывший пожарный политрук.
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Alex Alex
Степашин это чел, который за 30 лет занимал все позиции в стране важные (кроме президентской) и провалил-завалил вообще все
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Football cards 6PG.RU
Какую по счету?)
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justbored
Ну, зато нам никогда не скучно. Новая команда каждый год, кто об этом не мечтает.
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KLINTAN-din
Шо, опять?!(с)
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Dmitry Orlov
Ответ Бен Гаан
Все хвалят Тюкавина с начала сезона. Он форвард. И сколько голов он забил?
7 при среднем игровом времени в матче - 44 минуты.
Смолов - забил 9, причём 5 с пенальти, но у него среднее игровое время 72 минуты - тренер больше предпочитал его, а Тюкавин в большинстве своих игр выходил на замену.
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валя_стакан
Ответ Alex Alex
Степашин это чел, который за 30 лет занимал все позиции в стране важные (кроме президентской) и провалил-завалил вообще все
Талант, ни каждый так сумеет
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Заборостроитель
"Новую команду"
=вы находитесь здесь=
"Новую страну"
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Pushkin_CR7
Ну давайте, как вы любите. Все снести до нуля и заново все- от стадиона до уборщицы)
+3
-2
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Михаил Стентор
Не так сели (с)
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Pb-SE
Ответ Павел Светлов
А ведь был премьер-министром
Не так сели
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Водяра
Новая команда, новые расспилы.
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