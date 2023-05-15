Степашин о том, что делать «Динамо»: «Новую команду»
Сергей Степашин заявил, что «Динамо» необходимо строить новую команду.
Вчера московский клуб дома проиграл «Ахмату» (0:3) в матче Мир РПЛ. После игры тренер Славиша Йоканович был уволен.
– Кто виноват?
– Все виноваты.
– Что делать?
– Новую команду, – сказал член совета директоров «Динамо».
ЗЫ: открыл список его должностей, званий и наград - листать задолбался
– Все виноваты."
Получается никто не виноват, в том числе и Степашин?
Он форвард.
И сколько голов он забил?
Смолов - забил 9, причём 5 с пенальти, но у него среднее игровое время 72 минуты - тренер больше предпочитал его, а Тюкавин в большинстве своих игр выходил на замену.
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"Новую страну"