Степашин о том, что делать «Динамо»: «Новую команду»

Сергей Степашин заявил, что «Динамо» необходимо строить новую команду.

Вчера московский клуб дома проиграл «Ахмату» (0:3) в матче Мир . После игры тренер Славиша Йоканович был уволен.

– Кто виноват?

– Все виноваты.

– Что делать?

– Новую команду, – сказал член совета директоров «Динамо».

«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома