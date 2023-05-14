«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома

Йоканович – аут.

После болезненного домашнего поражения московское «Динамо» объявило, что в концовке сезона с командой будет работать новый главный тренер.

Об этом прямо на стадионе объявил член совета директоров Дмитрий Гафин. Он вышел к журналистам, проанонсировал короткое заявление, и сказал:

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер».

Гафин вместе с гендиректором Павлом Пивоваровым тут же ушли – отказались сказать, кто именно это другой тренер.

Ясно одно: Славиша Йоканович после 0:3 от «Ахмата» московскую команду уже не тренирует.

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«Ахмат» динамовцев разнес.

В первом тайме забил Нене Гбамбле – после подачи Дарко Тодоровича с углового. «Динамо» пропустило уже восьмой гол со стандарта в сезоне – похоже, Славиша Йоканович так и не смог решить эту проблему. А еще это девятый пропущенный после удара головой, больше нет ни у кого в РПЛ. На этот раз забил соперник ростом всего 172 сантиметра.

Во второй половине «Динамо» забрало мяч (70/30 по владению), но это не помогло – и «Ахмат» довел до разгрома. Сначала Мохамед Конате ухитрился с острого угла забить в ближний, потом Владимир Ильин реализовал диагональный прострел Владислава Карапузова.

Мрачные 0:3 легко вписались в ужасный отрезок «Динамо»: три поражения в четырех последних матчах, два из них – дома всухую. До «Ахмата» проиграли еще и аутсайдеру «Факелу», в день празднований 100-летия.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что настало время для перемен.

– Кто виноват?

– Все виноваты.

– Что делать?

– Новую команду, – передает его слова с трибуны «РБ».

Разгром от «Ахмата» – первый в истории. Йоканович не пришел ни на одно интервью после матча

«Динамо» нарвалось на бодрого соперника, «Ахмат» после этой игры поднялся в топ-5. Сами динамовцы ниже.

«Динамо» раньше никогда не проигрывало «Ахмату» разгромно и всего второй раз в истории осталось без очков в матчах с этим соперником – такое случалось только в 2009-м.

По сути, грозненцы реализуют план, который не удался «Динамо» в этом сезоне: относительно недорогой состав, яркая игра, сильная концовка сезона и конкуренция в виртуальной зоне еврокубков (ее сейчас нет, но место в топ-5 давало бы туда пропуск).

Как сообщил журналист Сергей Егоров, после игры с «Ахматом» Славиша Йокановича проигнорировал все интервью: не пришел ни на флэш для «Матч ТВ», ни на пресс-конференцию. Наверняка ждут штрафы.

Правда, это не главный денежный вопрос. Инсайдеры в последние недели сообщали, что разговор об отставке Йокановича стоит притормозить, потому что «Динамо» нелогично рвать с ним до конца сезона, потому что придется платить неустойку, а после последнего тура с ним бы просто не стали переподписывать контракт в любом случае, автоматически договор бы продлевался только при попадании в тройку.

Судя по всему, 0:3 от «Ахмата» настолько разозлили руководство клуба, что деньги на досрочный разрыв нашли .

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил для «Матч ТВ», что не знает, останется ли в клубе.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов