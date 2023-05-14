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«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома

Нене Гбамбле
Мохамед Конате Мохамед Конате
Сергей Степашин Сергей Степашин
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
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Дмитрий Гафин
Футбол Футбол

Йоканович – аут.

После болезненного домашнего поражения московское «Динамо» объявило, что в концовке сезона с командой будет работать новый главный тренер.

Об этом прямо на стадионе объявил член совета директоров Дмитрий Гафин. Он вышел к журналистам, проанонсировал короткое заявление, и сказал:

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер».

Гафин вместе с гендиректором Павлом Пивоваровым тут же ушли – отказались сказать, кто именно это другой тренер.

Ясно одно: Славиша Йоканович после 0:3 от «Ахмата» московскую команду уже не тренирует.

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«Ахмат» динамовцев разнес.

В первом тайме забил Нене Гбамбле – после подачи Дарко Тодоровича с углового. «Динамо» пропустило уже восьмой гол со стандарта в сезоне – похоже, Славиша Йоканович так и не смог решить эту проблему. А еще это девятый пропущенный после удара головой, больше нет ни у кого в РПЛ. На этот раз забил соперник ростом всего 172 сантиметра.

Во второй половине «Динамо» забрало мяч (70/30 по владению), но это не помогло – и «Ахмат» довел до разгрома. Сначала Мохамед Конате ухитрился с острого угла забить в ближний, потом Владимир Ильин реализовал диагональный прострел Владислава Карапузова.

Мрачные 0:3 легко вписались в ужасный отрезок «Динамо»: три поражения в четырех последних матчах, два из них – дома всухую. До «Ахмата» проиграли еще и аутсайдеру «Факелу», в день празднований 100-летия.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что настало время для перемен.

– Кто виноват?

– Все виноваты.

– Что делать?

– Новую команду, – передает его слова с трибуны «РБ».

Разгром от «Ахмата» – первый в истории. Йоканович не пришел ни на одно интервью после матча

«Динамо» нарвалось на бодрого соперника, «Ахмат» после этой игры поднялся в топ-5. Сами динамовцы ниже.

«Динамо» раньше никогда не проигрывало «Ахмату» разгромно и всего второй раз в истории осталось без очков в матчах с этим соперником – такое случалось только в 2009-м.

По сути, грозненцы реализуют план, который не удался «Динамо» в этом сезоне: относительно недорогой состав, яркая игра, сильная концовка сезона и конкуренция в виртуальной зоне еврокубков (ее сейчас нет, но место в топ-5 давало бы туда пропуск).

Как сообщил журналист Сергей Егоров, после игры с «Ахматом» Славиша Йокановича проигнорировал все интервью: не пришел ни на флэш для «Матч ТВ», ни на пресс-конференцию. Наверняка ждут штрафы.

Правда, это не главный денежный вопрос. Инсайдеры в последние недели сообщали, что разговор об отставке Йокановича стоит притормозить, потому что «Динамо» нелогично рвать с ним до конца сезона, потому что придется платить неустойку, а после последнего тура с ним бы просто не стали переподписывать контракт в любом случае, автоматически договор бы продлевался только при попадании в тройку.

Судя по всему, 0:3 от «Ахмата» настолько разозлили руководство клуба, что деньги на досрочный разрыв нашли.

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил для «Матч ТВ», что не знает, останется ли в клубе.

Динамо – Ахмат 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
14 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 38 Гбамбле, 0:2 – 57 Конате, 0:3 – 71 Ильин.
ДинамоШунин, Даса, Сазонов (Норманн, 30), Майсторович (Маричаль, 46), Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе (Тюкавин, 59), Захарян (Нгамале, 59), Смолов, Гладышев (Грулев, 82).
АхматШелия, Тодорович (Уциев, 61), Семенов, Быстров, Богосовац, Швец (Тимофеев, 53), Харин (Ильин, 54), Камилов, Карапузов, Гбамбле (Мацуев, 89), Конате (Агаларов, 90).
Предупреждения:
Семенов (12), Сазонов (13), Смолов (64).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

33 комментария

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Aboba Boba
Второй бюджет лиги...
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Сергей Денисов
степашка тренером
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Никита Самарин
Откровенно говоря с решением опоздали, команда явно регрессировала за сезон.
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Дмитрий Тараканов
Гафина с пивоваровым туда же. Обосрались в юбилейный год Динамо
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Андрей Куличков
С 70 года болею за Динамо с переигровки с ЦСКА за первое место и думаю чего я успел накосячить к 10 годам чтоб небеса помогли мне клуб выбрать
+2
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Саня Беляков
Божович?
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Иван Колгашкин
Ответ Aboba Boba
Второй бюджет лиги...
второй бюджет лиги Спартак)
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Семен Забоев
Динамо клоунов гоняет туда сюда, остепенились бы уже с таким бюджетом.
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AF007
За последние 20 лет этот середняк попал в тройку ровно два раза. Меня одного 7 место Динамо удивляет примерно так же, как 15 место Химки?
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Kvakin
Давно надо было гнать этого франта недотренера.
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Алексей Дрожжин
так и не построил игру йоканович. В начале пытался повторить футбол шварца и не предумывать велосипед. А в итоге так игры и не сделал толком
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Виктор Войнов
Царя на царство
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TylerDurden
Чекистская кодла не может в планирование, созидание и управление.
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Dmitry Family
Наконец-то фанаты отмучались
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Camry163
Ротенберга им поставьте. Того, что футболиста. Сразу в вице-чемпионы выйдут.
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concon
Ответ Camry163
Ротенберга им поставьте. Того, что футболиста. Сразу в вице-чемпионы выйдут.
Да и хоккеиста тоже можно.
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Фут.Боль
Так и не понял какой футбол он пытался ставить Динамо.
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riverman1980
Взяли бы Федотова сейчас боролись бы за чемпионство с Зенитом.
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Aboba Boba
Ответ Иван Колгашкин
1) Зенит 2) Спартак 3) ЦСКА 4) Краснодар 5) Динамо 6) Локо Вот как то так выглядит список клубов по бюджету в РПЛ,
Можно ссылку для ознакомления, пожалуйста. Данные брал из этой статьи: https://m.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3048649.html?ysclid=lhnkwba7kz435399362
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Иван Колгашкин
Ответ Aboba Boba
Второй бюджет лиги...
1) Зенит
2) Спартак
3) ЦСКА
4) Краснодар
5) Динамо
6) Локо
Вот как то так выглядит список клубов по бюджету в РПЛ,
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justbored
Ответ Aboba Boba
Второй бюджет лиги...
Враньё же.
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дормидонт
Ответ Aboba Boba
Второй бюджет лиги...
Зачем это враньё? Позорный тролль.
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ЧакСевернаяКорея
С югославом и сразу было все понятно.Вопрос в другом - почему сами футболисты,целых три месяца валяли и валяют дурака на поле?? Разве в их контрактах не расписаны были штрафы за умышленные бездействия?
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Мандалай
Какая это уже тренерская отставка за сезон? 17-я?
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Саша Котляров
Ответ Семен Забоев
Динамо клоунов гоняет туда сюда, остепенились бы уже с таким бюджетом.
Жаль Динамо жосткй матч был
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