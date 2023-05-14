«Динамо» выгнало тренера. Не выдержали 0:3 от «Ахмата» дома
Йоканович – аут.
После болезненного домашнего поражения московское «Динамо» объявило, что в концовке сезона с командой будет работать новый главный тренер.
Об этом прямо на стадионе объявил член совета директоров Дмитрий Гафин. Он вышел к журналистам, проанонсировал короткое заявление, и сказал:
«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер».
Гафин вместе с гендиректором Павлом Пивоваровым тут же ушли – отказались сказать, кто именно это другой тренер.
Ясно одно: Славиша Йоканович после 0:3 от «Ахмата» московскую команду уже не тренирует.
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«Ахмат» динамовцев разнес.
В первом тайме забил Нене Гбамбле – после подачи Дарко Тодоровича с углового. «Динамо» пропустило уже восьмой гол со стандарта в сезоне – похоже, Славиша Йоканович так и не смог решить эту проблему. А еще это девятый пропущенный после удара головой, больше нет ни у кого в РПЛ. На этот раз забил соперник ростом всего 172 сантиметра.
Во второй половине «Динамо» забрало мяч (70/30 по владению), но это не помогло – и «Ахмат» довел до разгрома. Сначала Мохамед Конате ухитрился с острого угла забить в ближний, потом Владимир Ильин реализовал диагональный прострел Владислава Карапузова.
Мрачные 0:3 легко вписались в ужасный отрезок «Динамо»: три поражения в четырех последних матчах, два из них – дома всухую. До «Ахмата» проиграли еще и аутсайдеру «Факелу», в день празднований 100-летия.
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что настало время для перемен.
– Кто виноват?
– Все виноваты.
– Что делать?
– Новую команду, – передает его слова с трибуны «РБ».
Разгром от «Ахмата» – первый в истории. Йоканович не пришел ни на одно интервью после матча
«Динамо» нарвалось на бодрого соперника, «Ахмат» после этой игры поднялся в топ-5. Сами динамовцы ниже.
«Динамо» раньше никогда не проигрывало «Ахмату» разгромно и всего второй раз в истории осталось без очков в матчах с этим соперником – такое случалось только в 2009-м.
По сути, грозненцы реализуют план, который не удался «Динамо» в этом сезоне: относительно недорогой состав, яркая игра, сильная концовка сезона и конкуренция в виртуальной зоне еврокубков (ее сейчас нет, но место в топ-5 давало бы туда пропуск).
Как сообщил журналист Сергей Егоров, после игры с «Ахматом» Славиша Йокановича проигнорировал все интервью: не пришел ни на флэш для «Матч ТВ», ни на пресс-конференцию. Наверняка ждут штрафы.
Правда, это не главный денежный вопрос. Инсайдеры в последние недели сообщали, что разговор об отставке Йокановича стоит притормозить, потому что «Динамо» нелогично рвать с ним до конца сезона, потому что придется платить неустойку, а после последнего тура с ним бы просто не стали переподписывать контракт в любом случае, автоматически договор бы продлевался только при попадании в тройку.
Судя по всему, 0:3 от «Ахмата» настолько разозлили руководство клуба, что деньги на досрочный разрыв нашли.
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил для «Матч ТВ», что не знает, останется ли в клубе.
- Дата проведения
- 14 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Даса, Сазонов (Норманн, 30), Майсторович (Маричаль, 46), Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе (Тюкавин, 59), Захарян (Нгамале, 59), Смолов, Гладышев (Грулев, 82).
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Ахмат –
Шелия, Тодорович (Уциев, 61), Семенов, Быстров, Богосовац, Швец (Тимофеев, 53), Харин (Ильин, 54), Камилов, Карапузов, Гбамбле (Мацуев, 89), Конате (Агаларов, 90).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов
2) Спартак
3) ЦСКА
4) Краснодар
5) Динамо
6) Локо
Вот как то так выглядит список клубов по бюджету в РПЛ,