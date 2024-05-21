Сборная Грузии получит миллион долларов от правительства за выход на Евро

Сборная Грузии получит премию в 1 млн долларов за выход в финальную стадию Евро.

«За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия для сборной в размере 850 тысяч лари (около 309 тысяч долларов – Sports).

Мы обсудили это с министерством культуры и спорта и решили, что повысим размер премии до 3 млн лари, будет выделено 3 млн лари (около 1,09 млн долларов – Sports)», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В конце марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, 3:2 по пенальти) в финале плей-офф за выход на и впервые в своей истории попала в финальную стадию крупного международного турнира.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Соперниками грузинской сборной в группе F будут Турция, Чехия и Португалия.