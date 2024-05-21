Сборная Грузии получит миллион долларов от правительства за выход на Евро
Сборная Грузии получит премию в 1 млн долларов за выход в финальную стадию Евро.
«За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия для сборной в размере 850 тысяч лари (около 309 тысяч долларов – Sports).
Мы обсудили это с министерством культуры и спорта и решили, что повысим размер премии до 3 млн лари, будет выделено 3 млн лари (около 1,09 млн долларов – Sports)», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В конце марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, 3:2 по пенальти) в финале плей-офф за выход на Евро-2024 и впервые в своей истории попала в финальную стадию крупного международного турнира.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Соперниками грузинской сборной в группе F будут Турция, Чехия и Португалия.
А вот член Европарламента призывает ввести санкции против всех членов грузинского парламента, которые голосовали за закон, который повысит уровень прозрачности в сфере финансирования :) То есть за прямое выполнение своих должностных обязанностей
https://x.com/thijsreuten/status/1791846801965781090?s=46&t=eJIhi02QTy1wEuF6loKElA
Империализм как он есть