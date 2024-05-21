Сборная Грузии получит миллион долларов от правительства за выход на Евро

Теги сборная Грузии по футболу высшая лига Грузия Политика деньги Евро-2024 Футбол

Сборная Грузии получит премию в 1 млн долларов за выход в финальную стадию Евро.

«За выход на чемпионат Европы предусмотрена премия для сборной в размере 850 тысяч лари (около 309 тысяч долларов – Sports).

Мы обсудили это с министерством культуры и спорта и решили, что повысим размер премии до 3 млн лари, будет выделено 3 млн лари (около 1,09 млн долларов – Sports)», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В конце марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, 3:2 по пенальти) в финале плей-офф за выход на Евро-2024 и впервые в своей истории попала в финальную стадию крупного международного турнира.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Соперниками грузинской сборной в группе F будут Турция, Чехия и Португалия.

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13 комментариев
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Ответ feanor
Хах, не понравилось, что футболисты поддержали народ в протестах, пытаются подачку покрупнее подкинуть
Ситуация в Грузии очень чётко показала как и через какие инструменты сильные страны влияют на политику более мелких. Если раньше об этом говорили, но это было не доказуемо, то теперь все действуют открыто. В дело пошли шантаж и угрозы. Даже Каладзе не промолчал. Хотя ему есть что терять.
+6
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+6
Ответ Антимосковский
если плохо выступят, объявят иноагентами))
Тот случай, когда коммент, ради коммента. А если выступят хорошо, то грин карту получат что ли?
+6
-1
+5
Ответ tzasasa
Сбродной России тоже надо выделить 1 млрд рублей премии, за выход на всемирную спартакиаду трудящихся.
А тебе 15 гривен за наброс.
+3
-1
+2
Ответ Amalfitano
Ситуация в Грузии очень чётко показала как и через какие инструменты сильные страны влияют на политику более мелких. Если раньше об этом говорили, но это было не доказуемо, то теперь все действуют открыто. В дело пошли шантаж и угрозы. Даже Каладзе не промолчал. Хотя ему есть что терять.
Принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям ЕС и потере безвизового режима для граждан страны, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна

А вот член Европарламента призывает ввести санкции против всех членов грузинского парламента, которые голосовали за закон, который повысит уровень прозрачности в сфере финансирования :) То есть за прямое выполнение своих должностных обязанностей

https://x.com/thijsreuten/status/1791846801965781090?s=46&t=eJIhi02QTy1wEuF6loKElA

Империализм как он есть
+2
0
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если плохо выступят, объявят иноагентами))
+3
-2
+1
Ответ Антимосковский
если плохо выступят, объявят иноагентами))
ухилянтами
+1
0
+1
Ответ feanor
Хах, не понравилось, что футболисты поддержали народ в протестах, пытаются подачку покрупнее подкинуть
А кто поддержал кроме Зивзивадзе?
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850К на всех?
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А чтобы собрать этот миллион - повысят плату за проезд в лифтах.
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