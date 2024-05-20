Кейн назвал Роналдо лучшим нападающим из списка с Роналду, Руни, Златаном, Агуэро, Суаресом, Шевченко, Дрогба, Левандовским и собой
Харри Кейн назвал бразильца Роналдо лучшим нападающим.
В рамках игры «победитель остается» форварду «Баварии» нужно было выбирать лучшего нападающего из двух предложенных. Затем Кейну нужно было сравнивать победителя пары с новым кандидатом.
Сначала форварду «Баварии» предложили выбрать лучшего между Криштиану Роналду и Роналдо, Кейн сделал выбор в пользу бразильца.
Далее Кейну предлагали на выбор Роберта Левандовского, Алессандро Дель Пьеро, Андрея Шевченко, Джорджа Веа, Дидье Дрогба, Самюэля Это’о, Луиса Суареса, Серхио Агуэро, Руда ван Нистелроя, Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни и даже самого себя, но он неизменно отдавал предпочтение Роналдо.
«Если мы говорим о нападающих, то я должен выбрать R9», – сказал нападающий «Баварии».