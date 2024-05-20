Кейн назвал Роналдо лучшим нападающим из списка с Роналду, Руни, Златаном, Агуэро, Суаресом, Шевченко, Дрогба, Левандовским и собой

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Харри Кейн назвал бразильца Роналдо лучшим нападающим.

В рамках игры «победитель остается» форварду «Баварии» нужно было выбирать лучшего нападающего из двух предложенных. Затем Кейну нужно было сравнивать победителя пары с новым кандидатом. 

Сначала форварду «Баварии» предложили выбрать лучшего между Криштиану Роналду и Роналдо, Кейн сделал выбор в пользу бразильца. 

Далее Кейну предлагали на выбор Роберта Левандовского, Алессандро Дель Пьеро, Андрея Шевченко, Джорджа Веа, Дидье Дрогба, Самюэля Это’о, Луиса Суареса, Серхио Агуэро, Руда ван Нистелроя, Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни и даже самого себя, но он неизменно отдавал предпочтение Роналдо.

«Если мы говорим о нападающих, то я должен выбрать R9», – сказал нападающий «Баварии». 

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26 комментариев
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ну и правильно
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адекватно
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Ответ заблокированному пользователю
роналду добивальщик, не более того, Роналдо Бразилец зверь, в хорошем смысле этого слова!
Удивляет, как человек, который видел и ценит Роналдо, может ассоциировать Роналду с добиваниями? Он ведь стал таким только под конец карьеры, нулевые вообще на фланге отбегал)
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Харри сечет фишку, Зубастик был великим футболистом!
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роналду добивальщик, не более того, Роналдо Бразилец зверь, в хорошем смысле этого слова!
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Ничего удивительного. Роналдо когда был в форме, вне конкуренции
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А мне как нападающий нраивлся Рауль
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пиковый Роналдо - идеальный киллер. им даже Ибра восхищался - вот уж кто максимальный ЧСВ-шник, и тот отдавал должное бразильцу
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Бразильский феномен Роналдо R9 несомненно по скиллам превосходит Португальца7.
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R9 времен Барселоны лучший ЦН всех времен
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Ответ Cearvm
Удивляет, как человек, который видел и ценит Роналдо, может ассоциировать Роналду с добиваниями? Он ведь стал таким только под конец карьеры, нулевые вообще на фланге отбегал)
В нулевые они еще в садик ходили.
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Какой же Харри Кейн некрасивый!
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Ответ заблокированному пользователю
Я все это видел, понимаете???
если бы вы видели как играл Роналду с 2003 года, то вы бы такую чушь не написали как минимум, скорее всего вам лет 15 на данный момент и вы футбол от силы лет 5-7 смотрите. Молодой Роналду на поле умел вообще ВСЁ, дрибблинг, удары со штрафных, скорость, голова - это абсолютно универсальный футболист был.
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Ответ rigobersong
Разница в том что игра Роналдо и Суареса это настоящее искусство, а игра кринжа на форварде это просто клоунада, стоять на 11 метровой шакалить пенки, голы в пустые и симулировать это позорище:)) Жаль Никола Жигич закончил давно, мог бы в Аравии по 50 забивать:)
Лучше конечно раздавать предголевые, стоя в середине поля
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Ответ Н.Ф.
А Эмилио Бутрагеньо? По манере игры на него похож был.
Но по классу уступал..честно
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Ответ Spartakus1984
А мне как нападающий нраивлся Рауль
Рауль до 25 лет был очень хорош.
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Ответ Spartakus1984
А мне как нападающий нраивлся Рауль
А Эмилио Бутрагеньо? По манере игры на него похож был.
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Роналдо зубастик лучше Месси
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Роналдо Назарио это рядом с Пеле и Месси, а по таланту лучший в истории.
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Видно что разбирается в футболе
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Дель Пьеро немного выпадает из списка кандидатов.
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Из этого списка я бы тоже Зубастика выбрал.
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