Кейн назвал Роналдо лучшим нападающим из списка с Роналду, Руни, Златаном, Агуэро, Суаресом, Шевченко, Дрогба, Левандовским и собой

Харри Кейн назвал бразильца Роналдо лучшим нападающим.

В рамках игры «победитель остается» форварду «Баварии» нужно было выбирать лучшего нападающего из двух предложенных. Затем Кейну нужно было сравнивать победителя пары с новым кандидатом.

Сначала форварду «Баварии» предложили выбрать лучшего между и Роналдо, Кейн сделал выбор в пользу бразильца.

Далее Кейну предлагали на выбор Роберта Левандовского, Алессандро Дель Пьеро, Андрея Шевченко, Джорджа Веа, , ’о, , , Руда ван , , и даже самого себя, но он неизменно отдавал предпочтение .

«Если мы говорим о нападающих, то я должен выбрать R9», – сказал нападающий «Баварии».