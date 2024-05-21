Березовский о Лещуке: «Постепенно он прибавлял во всем – сейчас это полноценный вратарь, играет уверенно»

Теги Роман Березовский премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Футбол

Роман Березовский считает Игоря Лещука сложившимся вратарем.

– Почему в последних турах основной вратарь «Динамо» – Лещук? Вы бы предпочли его или Шунина?

– Симпатичны оба. Помню первые моменты Шунина в основе «Динамо», и как к нам пришел 16-летний Лещук – тоже. Сейчас Игорь играет уверенно – но и Антон опытен, в нужные моменты спасал.

У него отличный характер – трудолюбив, никогда не сдается. Антропометрия – вообще нет слов, у Шунина самые идеальные параметры. Ну и вся карьера в «Динамо» – это почетно.

– В чем Лещук сильнее Шунина?

– С юных лет Игорь выделялся прежде всего игрой в ближнем бою. Выход один на один, удары с близких расстояний – такие микродуэли всегда были его козырем. Постепенно он прибавлял во всем – сейчас это полноценный вратарь, – сказал бывший голкипер бело-голубых. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
полноценный вратарь ФНЛ
+2
0
+2
К 28 годам стал полноценным вратарём, просто гений
+2
0
+2
Не привез бы голы с Краснодаром, как это было со Спартаком
+1
0
+1
– Почему в последних турах основной вратарь «Динамо» – Лещук? Вы бы предпочли его или Шунина?

Ну тут реально аксиома Эскобара, прям во весь рост!
+2
-2
0
Настолько полноценный, что Динамо в спешке ищет ему замену.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий