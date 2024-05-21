Березовский о Лещуке: «Постепенно он прибавлял во всем – сейчас это полноценный вратарь, играет уверенно»

Роман Березовский считает Игоря Лещука сложившимся вратарем.

– Почему в последних турах основной вратарь «Динамо» – Лещук? Вы бы предпочли его или Шунина?

– Симпатичны оба. Помню первые моменты Шунина в основе «Динамо», и как к нам пришел 16-летний Лещук – тоже. Сейчас Игорь играет уверенно – но и Антон опытен, в нужные моменты спасал.

У него отличный характер – трудолюбив, никогда не сдается. Антропометрия – вообще нет слов, у Шунина самые идеальные параметры. Ну и вся карьера в «Динамо» – это почетно.

– В чем Лещук сильнее Шунина?

– С юных лет Игорь выделялся прежде всего игрой в ближнем бою. Выход один на один, удары с близких расстояний – такие микродуэли всегда были его козырем. Постепенно он прибавлял во всем – сейчас это полноценный вратарь, – сказал бывший голкипер бело-голубых.